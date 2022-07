Tennis, Stefanos Tsitsipas: “Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sono i migliori della nuova generazione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il dualismo è un po’ questo. Se è vero che nel 2022 alcuni altri esponenti della Next Gen del Tennis si sono messi in particolare evidenza, vedasi Holger Rune (vincitore a Monaco) e Lorenzo Musetti (a segno ad Amburgo contro Alcaraz in Finale), lo sport con racchetta e pallina sembrerebbe proprio essere rappresentato nel suo futuro dall’altoatesino e dall’iberico. La sfida ha avuto per teatro il Centrale di Wimbledon (ottavi di finale) e Jannik si è preso una vittoria netta e d’autorità, nonostante l’erba non fosse così amica prima dell’inizio dei Championships. Una dimostrazione di carattere e di grande talento, al cospetto di chi nel corso del 2022 aveva colpito tutti con le proprie gesta funamboliche. ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022): il dualismo è un po’ questo. Se è vero che nel 2022 alcuni altri esponentiNext Gen delsimessi in particolare evidenza, vedasi Holger Rune (vincitore a Monaco) e Lorenzo Musetti (a segno ad Amburgo controin Finale), lo sport con racchetta e pallina sembrerebbe proprio essere rappresentato nel suo futuro dall’altoatesino e dall’iberico. La sfida ha avuto per teatro il Centrale di Wimbledon (ottavi di finale) esi è preso una vittoria netta e d’autorità, nonostante l’erba non fosse così amica prima dell’inizio dei Championships. Una dimostrazione di carattere e di grande talento, al cospetto di chi nel corso del 2022 aveva colpito tutti con le proprie gesta funamboliche. ...

