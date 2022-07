Tempo scaduto sui rifiuti di Roma. Tradita l’ennesima promessa (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’istantanea che raffigura l’ennesima promessa non mantenuta di Roberto Gualtieri: siamo a Roma, a via Prataporci, nel quartiere di Borgata Finocchio, e ammassati sul marciapiede, a ridosso del tipico ‘nasone’ Romano, ci sono cumuli e cumuli di rifiuti. Peccato che il sindaco dem la scorsa settimana, intervistato da Rtl102.5, aveva dichiarato che entro dieci giorni l’emergenza spazzatura sarebbe stata superata. Il sindaco di Roma la scorsa settimana aveva dichiarato che entro dieci giorni l’emergenza rifiuti sarebbe stata superata L’aveva anche ribadito lunedì scorso alla festa dell’Unità, dandosi come limite massimo mercoledì, ovvero, ieri. Eppure, ancora una volta, la realtà, lo ha smentito. Quella scattata ieri a Borgata Finocchio, infatti, è solo una delle tante ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 28 luglio 2022) Un’istantanea che raffiguranon mantenuta di Roberto Gualtieri: siamo a, a via Prataporci, nel quartiere di Borgata Finocchio, e ammassati sul marciapiede, a ridosso del tipico ‘nasone’no, ci sono cumuli e cumuli di. Peccato che il sindaco dem la scorsa settimana, intervistato da Rtl102.5, aveva dichiarato che entro dieci giorni l’emergenza spazzatura sarebbe stata superata. Il sindaco dila scorsa settimana aveva dichiarato che entro dieci giorni l’emergenzasarebbe stata superata L’aveva anche ribadito lunedì scorso alla festa dell’Unità, dandosi come limite massimo mercoledì, ovvero, ieri. Eppure, ancora una volta, la realtà, lo ha smentito. Quella scattata ieri a Borgata Finocchio, infatti, è solo una delle tante ...

