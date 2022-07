Telese Terme, sopralluogo di presidente e direttore di ACER Campania (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – Su istanza del sindaco Giovanni Caporaso, il presidente di ACER Campania (Agenzia Campana Edilizia Residenziale) dott. David Lebro e il direttore generale avv. Giuliano Palagi, hanno visitato le strutture di Telese Terme per verificare le condizioni generali degli immobili e delle relative aree. Nel corso della visita sono state evidenziate diverse criticità e i conseguenti interventi da effettuare. Ci si è soffermati sui problemi fognari in via Vomero e nei vari rioni; sull’adeguamento degli impianti di illuminazione delle aree comuni, l’eliminazione delle infiltrazioni e opere di miglioramento generale. Gli interventi verranno realizzati nei prossimi mesi, già ieri i primi sopralluoghi per quanto ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Su istanza del sindaco Giovanni Caporaso, ildi(Agenzia Campana Edilizia Residenziale) dott. David Lebro e ilgenerale avv. Giuliano Palagi, hanno visitato le strutture diper verificare le condizioni generali degli immobili e delle relative aree. Nel corso della visita sono state evidenziate diverse criticità e i conseguenti interventi da effettuare. Ci si è soffermati sui problemi fognari in via Vomero e nei vari rioni; sull’adeguamento degli impianti di illuminazione delle aree comuni, l’eliminazione delle infiltrazioni e opere di miglioramento generale. Gli interventi verranno realizzati nei prossimi mesi, già ieri i primi sopralluoghi per quanto ...

