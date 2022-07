infoiteconomia : Fiat, Lancia e Jeep: Tavares annuncia nuove auto per il 2023 -

si riferisce alla nuova generazione di Ypsilon , attesa per il 2024. Alfa Romeo avrà il B - Suv , sempre dallo stabilimento di Tichy . Maper il Biscione ha posto l'accento su altro " ...Sempre a proposito di Fiatha anche detto che spera di portare presto la 500 elettrica negli Stati Uniti un mercato su cui il brand punta ancora tanto sebbene al momento le vendite siano ...Tavares annuncia due nuove Fiat per il 2023 e altre novità. Il CEO di Stellantis anticipa le mosse anche per Alfa Romeo, Lancia, Jeep e Maserati.Oggi il numero uno di Stellantis, l'amministratore delegato Carlos Tavares, in occasione della pubblicazione dei risultati finanziari del suo gruppo, ha rilasciato interessanti dichiarazioni a proposi ...