Tangenti per 90mila euro, Mauro De Ieso davanti al gip (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comparso questa mattina, presso il Tribunale di Benevento, davanti al Gip Vinetti e al Pm Fabrizi, si è avvalso della facoltà di non rispondere Mauro De Ieso, sindaco di Pago Veiano, finito agli arresti domiciliari, dopo un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. L’uomo, insieme a altre due persone, avrebbe agito illegalmente per consentire l’aggiudicazione in favore di ditte riconducibili allo stesso imprenditore di due gare di appalto del valore complessivo di cinque milioni di euro, relative alla realizzazione di una scuola elementare e al rifacimento di una strada provinciale. Oggi De Ieso è comparso si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è difeso dall’avvocato Ettore Marcarelli, che ha ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Comparso questa mattina, presso il Tribunale di Benevento,al Gip Vinetti e al Pm Fabrizi, si è avvalso della facoltà di non rispondereDe, sindaco di Pago Veiano, finito agli arresti domiciliari, dopo un’ordinanza di custodia cautelare per i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. L’uomo, insieme a altre due persone, avrebbe agito illegalmente per consentire l’aggiudicazione in favore di ditte riconducibili allo stesso imprenditore di due gare di appalto del valore complessivo di cinque milioni di, relative alla realizzazione di una scuola elementare e al rifacimento di una strada provinciale. Oggi Deè comparso si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’uomo è difeso dall’avvocato Ettore Marcarelli, che ha ...

anteprima24 : ** Tangenti per 90mila euro, Mauro De Ieso davanti al #Gip ** - edizioni74 : DC, PSI, PCI. Negli anni ‘70-‘80 bastava avere una di queste tessere per diventare ‘statale’. Poi sono arrivate le… - MickySupertramp : @repubblica Adesso iniziate a tirare fuori ste porcate per screditare il nome della meloni. Delle tangenti dei 'sig… - UrbimanoOrbi : @convivioblog @paolomieli @flaviafratello @OmnibusLa7 MELONI TANGENTI: Le mazzette erano per la Meloni, ovvio, il s… - UrbimanoOrbi : @_DAGOSPIA_ MELONI TANGENTI: Le mazzette erano per la Meloni, ovvio, il suo collaboratore Procaccini, faceva da 'filtro'! -