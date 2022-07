MZorzy : RT @photosandrea: Sono stato sul lungomare 'Pietro Mennea' di Barletta, dove si svolgerà il #jovabeachparty; mancano pochi giorni al concer… - asiaGuercio_ : non io sola sul lungomare alle due - HKotlenko : RT @romatoday: Cadavere di una donna in acqua, choc sul lungomare - thheoon : RT @photosandrea: Sono stato sul lungomare 'Pietro Mennea' di Barletta, dove si svolgerà il #jovabeachparty; mancano pochi giorni al concer… - sh3sale : @sskyl4r sul lungomare con i miei qg -

TerzoBinario.it

La cerimonia di consegna del riconoscimento comincerà alle 18 a Largo Porto Giulio. Interverranno il presidente della Regione Marche, il sindaco di Porto Recanati e il presidente Fee ...TROMBA D'ARIA A VIESTE: TURISTI IN FUGA Subito i dipendenti dei tanti lidihanno iniziato a lanciare l'allarme: tutti via dall'acqua, ombrelloni e sdraio chiuse, e tutti al sicuro. Tra ... Sul Lungomare di Campo di Mare arriva il Vespa Club Cerveteri • Terzo Binario News Sul quotidiano La Città in prima pagina troviamo: Salerno, colpo di pistola in strada. S’indaga sul regolamento di conti. L’episodio a Mercatello. Incendiata una barca sul Lungomare: era il rifugio di ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...