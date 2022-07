Stranger Things ha rimontato una scena della prima stagione? Gli autori smentiscono la teoria di TikTok

c_andless : stasera avrei tanta voglia di andare avanti con stranger things - chokoolaterie : UDITE UDITE dopo un rewatch che sembrava infinito [rullo di tamburi] sto iniziando la quarta stagione di stranger t… - Lil1thGrub3r : RT @jigg_o: Recuperato la 2ª, 3ª e 4ª stagione di Stranger Things e mi piace credere sia una critica ai genitori eterosessuali. Questi sven… - P3RF3XTNOW : ora sto guardando stranger things e qualche lacrimuccia mi è scesa finora - hurtndstrong : grazie stranger things per avermi fatto fissare con la tua playlist anni 80 ne avevo proprio bisogno -

Jamie Campbell Bower , tra i protagonisti di4, ha parlato apertamente della sua lotta contro le dipendenze in un post su Twitter. L'attore ha rivelato che dodici anni e mezzo fa era in una situazione molto difficile: Jamie ha ...I registi hanno poi speso qualche parola sulla crescente popolarità del gioco, individuando in questa esplosione alcuni fattori come i videogiochi, i fenomeni di cultura pop comee ... Stranger Things 5, Will al centro della quinta stagione Jamie Campbell Bower, l’attore che interpreta Vecna in Stranger Things, ha raccontato via Twitter di essere sobrio da più di 7 anni. In passato aveva sofferto di dipendenza dall’alcool e dalla droga, ...Stranger Things 5, e se Vecna fosse il padre di Undici La teoria che impazza in rete sull'identità del padre di Undici.