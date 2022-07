Stellantis, utile netto in crescita a 8 mld nel primo semestre (Di giovedì 28 luglio 2022) Stellantis ha chiuso il primo semestre 2022 con un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gruppo automobilistico ha registrato ricavi netti pari a 88 miliardi di euro, in aumento del 17% in confronto a un anno fa, grazi ai forti prezzi netti, al mix Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022)ha chiuso il2022 con undi 8 miliardi di euro, indel 34% rispetto allo stesso periodo del 2021. Il gruppo automobilistico ha registrato ricavi netti pari a 88 miliardi di euro, in aumento del 17% in confronto a un anno fa, grazi ai forti prezzi netti, al mix Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Stellantis, utile netto in crescita a 8 mld nel primo semestre: Stellantis ha chiuso il primo sem… - fabiopetrocelli : Pur in un contesto economico politico estremamente negativo (#guerra, #inflazione, carenza di #materieprime),… - solomotori : Stellantis: utile netto semestre 8 miliardi, +34% - Alexander76NO : Stellantis, nel semestre l’utile sale a 8 miliardi - Il Sole 24 ORE - ANSA_Motori : Stellantis ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 8 miliardi di euro, in crescita del 34% rispetto allo… -