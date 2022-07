Stefano Tacconi, l’ultimo messaggio del figlio Andrea è da brividi: che emozione! – FOTO (Di giovedì 28 luglio 2022) Stefano Tacconi, l’ultimo messaggio del figlio Andrea è da brividi: che emozione! L’ex portiere della Juventus prosegue nel suo recupero Il 28 luglio è il giorno del compleanno di Andrea Tacconi che anche nel momento della ricorrenza non ha voluto dimenticare di lanciare un messaggio al genitore a cui è legatissimo. La riabilitazione al centro L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 28 luglio 2022)delè da: cheL’ex portiere della Juventus prosegue nel suo recupero Il 28 luglio è il giorno del compleanno diche anche nel momento della ricorrenza non ha voluto dimenticare di lanciare unal genitore a cui è legatissimo. La riabilitazione al centro L'articolo proviene da Inews24.it.

Ansa_Piemonte : Figlio Tacconi 'tanti auguri a me e a te, il mio orgoglio'. Compie 27 anni, pensiero social per papà Stefano #ANSA - CORNERNEWS24 : #Calcio - Figlio Tacconi 'tanti auguri a me e a te, il mio orgoglio' Compie 27 anni, pensiero social per papà Stefano - carlito73 : @goldrake____ Stefano Tacconi - 987mies : @MattOneMouse Un incrocio tra l’Agente Smith e Stefano Tacconi. - bauhouse65 : @GoalItalia Manca Stefano Tacconi -