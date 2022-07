Stefano De Martino | Andrea Delogu fa rivelazione sul presunto flirt

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo il matrimonio finito con l'attore Francesco Montanari, si è parlato nei mesi scorsi di untraDe. La conduttrice era stata data fidanzata certa dell'ex professionista di Amici di Maria De Filippi. Indiscrezioni, nulla di più, sussurri di siti e giornali. A distanza di un anno,è ritornata a parlare del rapporto conDesostenendo che all'inizio queste voci facevano ridere entrambi, poi la situazione è sfuggita di mano diventando una notizia insistente e fastidiosa: "Ci sono stati commenti aggressivi. Abbiamo smesso di caz**ggiare in pubblico, sui social, e continuiamo a farlo in privato. La verità è che siamo molto amici, nulla di più". I ...

Elisa60388018 : RT @blogtivvu: “Situazione sfuggita di mano”, Andrea Delogu e Stefano De Martino: cosa c’è di vero sul presunto flirt (prima di Belen) http… - zazoomblog : Andrea Delogou rivela come lei e Stefano De Martino hanno reagito alle voci di un presunto flirt tra di loro -… - IsaeChia : Andrea Delogou rivela come lei e Stefano De Martino hanno reagito alle voci di un presunto flirt tra di loro La c… - UnDueTreContest : Quinto appuntamento con #TIMSummerHits, stasera alle 21.20 su Rai 2 con Andrea Delogu e Stefano De Martino. Main a… - fabriziomico : RT @UnDueTreBlog: #TIMSummerHits - Quinta puntata del 28/07/2022 - Con Stefano De Martino e Andrea Delogu su Rai 2. -

QuandoDee Belen Rodriguez si sono lasciati per la seconda volta hanno iniziato a circolare dei rumor sul presunto flirt tra il conduttore e una collega. Alcuni siti e settimanali hanno ...Andrea Delogu eDe, in passato, hanno drizzato le antenne del gossip. Nel corso degli ultimi mesi, prima che lo showman tornasse tra le braccia di Belen Rodriguez , si era parlato di un loro ...Andrea Delogu è il volto del momento che, insieme a Stefano de Martino, figura nella conduzione del Tim Summer Hits, attualmente registrato a ...Torna la grande musica a Rimini : stasera, giovedì 28 luglio, su Rai 2 e in simulcast anche su Rai Radio 2 e Radio Italia nuovo appuntamento ...