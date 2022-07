Star degli anni Ottanta verso il GF Vip 7: “Colpo grosso” di Signorini! (Di giovedì 28 luglio 2022) Spunta un nuovo nome tra i candidati alla prossima e sempre più vicina edizione del GF Vip 7, in partenza – salvo cambi di programma – il prossimo 19 settembre. Si tratta di un vero e proprio divo degli anni Settanta e Ottanta nonché nome di punta del cabaret italiano di quel periodo: Umberto Smaila.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 28 luglio 2022) Spunta un nuovo nome tra i candidati alla prossima e sempre più vicina edizione del GF Vip 7, in partenza – salvo cambi di programma – il prossimo 19 settembre. Si tratta di un vero e proprio divoSettanta enonché nome di punta del cabaret italiano di quel periodo: Umberto Smaila.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

