Star degli anni Ottanta verso il GF Vip 7? “Colpo grosso” di Signorini (Di giovedì 28 luglio 2022) AGGIORNAMENTO: Deianira Marzano ci informa di aver preso un granchio: Umberto Smaila non entrerà nella Casa del GF Vip 7. Umberto Smaila verso il GF Vip 7? Il gossip Spunta un nuovo nome tra i candidati alla prossima e sempre più vicina edizione del GF Vip 7, in partenza – salvo cambi di programma –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 28 luglio 2022) AGGIORNAMENTO: Deianira Marzano ci informa di aver preso un granchio: Umberto Smaila non entrerà nella Casa del GF Vip 7. Umberto Smailail GF Vip 7? Il gossip Spunta un nuovo nome tra i candidati alla prossima e sempre più vicina edizione del GF Vip 7, in partenza – salvo cambi di programma –... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

FnfStella : RT @lottiamoharry: quando Harry dice di star imparando molto lentamente l’italiano, ma sa usare il congiuntivo meglio degli italiani: #Har… - lottiamoharry : quando Harry dice di star imparando molto lentamente l’italiano, ma sa usare il congiuntivo meglio degli italiani:… - El1_Elyon : Com'è marcio e falso chi dice: “Mi sono proposto di essere franco con te”. Non c'è bisogno di una simile premessa.… - STAROFTHEYEAR2 : Per partecipare segreteria@staroftheyear.com oppure whatsapp al 3516147383! Iscrizione gratuita! Stiamo completand… - infoitestero : Scambio di prigionieri tra “il mercante della morte” e la star del basket: la proposta degli Usa alla Russia per sa… -