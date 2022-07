Sri Lanka: esteso lo stato di emergenza per un altro mese (Di giovedì 28 luglio 2022) Il parlamento dello Sri Lanka ha esteso per un altro mese lo stato di emergenza, che assegna il potere alle forze di sicurezza, a seguito della grave crisi economica che ha avuto pesanti ricadute ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 28 luglio 2022) Il parlamento dello Srihaper unlodi, che assegna il potere alle forze di sicurezza, a seguito della grave crisi economica che ha avuto pesanti ricadute ...

teletext_ch_it : Sri Lanka: ancora stato di emergenza - Tempopersoh : RT @mrk4m1: Penso che le politiche ESG e l'agenda-setting sul climate change siano una copertura per ingegnerizzare una scarsità di cibo ar… - greenbluegedi : Il problema dello Sri Lanka non è l'agricoltura biologica - mrk4m1 : Penso che le politiche ESG e l'agenda-setting sul climate change siano una copertura per ingegnerizzare una scarsit… - Somi_StyaLes17 : @SaadSays22 Ager Sri Lanka by chance jeet bhe jata hai nz me 2-0 to unki percentage kia ho gi? -