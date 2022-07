Spettacolo Kim: balla e canta con Gangnam style – VIDEO (Di giovedì 28 luglio 2022) Kim Min-jae balla e canta sulle note di Gangnam style all’interno del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Arriva il battesimo del karaoke anche per il sudcoreano che non poteva scegliere altra canzone, allegra, divertente ed una delle più ascoltate in tutto il mondo. Il VIDEO viene postato sui social dalla società azzurro, ma anche retwittato da Aurelio De Laurentiis durante la tarda serata. Gli azzurri si sono trovati a cena dopo l’amichevole tra Napoli e Adana terminata in pareggio. Un momento di convivialità in cui è scoppiata anche l’allegria grazie al nuovo difensore del Napoli. Kim ballerino con Gangnam style Bellissima e simpatica la performance di Kim che utilizza la bottiglia d’acqua come un microfono e si esibisce davanti ai nuovi compagni di squadra. Il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 28 luglio 2022) Kim Min-jaesulle note diall’interno del ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Arriva il battesimo del karaoke anche per il sudcoreano che non poteva scegliere altra canzone, allegra, divertente ed una delle più ascoltate in tutto il mondo. Ilviene postato sui social dalla società azzurro, ma anche retwittato da Aurelio De Laurentiis durante la tarda serata. Gli azzurri si sono trovati a cena dopo l’amichevole tra Napoli e Adana terminata in pareggio. Un momento di convivialità in cui è scoppiata anche l’allegria grazie al nuovo difensore del Napoli. Kim ballerino conBellissima e simpatica la performance di Kim che utilizza la bottiglia d’acqua come un microfono e si esibisce davanti ai nuovi compagni di squadra. Il ...

