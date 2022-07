Spagna, il governo lancia la campagna body positive ‘L’estate è anche nostra’ (Di giovedì 28 luglio 2022) Il ministero dell’uguaglianza spagnolo ha lanciato una campagna estiva creativa che incoraggia le donne di tutte le taglie e con qualsiasi forma fisica a popolare le spiagge, con lo slogan: “L’estate è anche nostra“. ‘El verano también es nuestro’ l’iniziativa lanciata dal governo spagnolo“Abbiamo il diritto di goderci la vita così com’è” La colorata foto promozionale della campagna presenta cinque donne di diversi tipi di corpo, età ed etnie che si godono una giornata al sole. “L’estate è anche la nostra. Goditela come, dove e con chi vuoi. Oggi brindiamo a un’estate per tutti, senza stereotipi e senza violenza estetica contro il nostro corpo”, scrive in un tweet il ministero dell’Uguaglianza del governo della Spagna. La ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 28 luglio 2022) Il ministero dell’uguaglianza spagnolo hato unaestiva creativa che incoraggia le donne di tutte le taglie e con qualsiasi forma fisica a popolare le spiagge, con lo slogan: “L’estate ènostra“. ‘El verano también es nuestro’ l’iniziativata dalspagnolo“Abbiamo il diritto di goderci la vita così com’è” La colorata foto promozionale dellapresenta cinque donne di diversi tipi di corpo, età ed etnie che si godono una giornata al sole. “L’estate èla nostra. Goditela come, dove e con chi vuoi. Oggi brindiamo a un’estate per tutti, senza stereotipi e senza violenza estetica contro il nostro corpo”, scrive in un tweet il ministero dell’Uguaglianza deldella. La ...

