Spagna: governo lancia campagna sulla body positivity, ma è polemica

Roma, 28 lug – Una campagna di sensibilizzazione per incoraggiare alla body positivity e invitare tutte le donne a godersi l'estate in spiaggia a prescindere dal proprio aspetto fisico. È questa l'ultima trovata del governo spagnolo e del ministro per l'Uguaglianza, Irene Montero. 

«L'estate è anche nostra», la campagna del governo spagnolo sulla body positivity

Lo scopo della campagna è quello di combattere gli «stereotipi» e la «violenza estetica» sui corpi femminili, così da portare avanti una concezione di bellezza capace di andare oltre i canoni tradizionali. La prima immagine pubblicata è già un manifesto di tutti quei cliché di quella che dovrebbe essere il nuovo ideale di bellezza, fra donne obese, peli ...

