Sorveglianza speciale per il pentito Brusca 'È ancora pericoloso' - Cronaca - quotidiano.net

È ancora socialmente pericoloso, Giovanni Brusca (nella foto, l'arresto nel 1996): tanto che il questore di Palermo chiede e ottiene per il collaboratore di giustizia la Sorveglianza speciale, con una ...

