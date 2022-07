Sorteggiati i gironi della prossima stagione | Accademia inserita nel girone I con il Lazio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Novità neidi B2 2022/23, resi noti ieri dal Comitato Nazionale Fipav. L’è statanelI a 14 squadre, un raggruppamento inedito, non solo per le giallorosse ma anche per la B2 stessa, in quanto composto da squadre esclusivamente delCampania. Ben otto infatti le compagini laziali, quasi tutteprovincia di Roma, mentre sono sei quelle appartenenti al Comitato Fipav Campania. L’ritrova Pozzuoli, Pontecagnano e Volare Benevento, già avversarie lo scorso torneo, così come Vesuvio Oplonti Torre Annunziata (NA) e Ancis Villaricca (NA), neopromosse dalla Serie C, alle quali sono legati dolci ricordi nella2020/21 quando ...