Sophie Codegoni torna sui social e rivela gli ultimi avvenimenti | le sue parole VIDEO

(Di giovedì 28 luglio 2022)suie aggiorna i propri fan riguardo gli: ecco ledell’ex gieffinaha folgorato il cuore di tantissimi italiani durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La giovane modella lo scorso settembre ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia ammaliando intere generazioni. La sua estrema dolcezza l’hanno portata ad essere una delle concorrenti più amate e sostenute. Ladurante la sua permanenza all’interno del reality show ha conosciuto Alessandro Basciano e oggi vivono una delle storie d’amore più belle. I due ex gieffini lo scorso 20 giugno hanno stupito tutti i fan lanciando il loro primo brand di gioielli “ASBC” che sta ...

361_magazine : - RosaFra19024979 : @Cin75pana @Sophie_codegoni Favolosi Sofy e Ale ?? - Frances99991352 : RT @c_petito: Arrivata a destinazione ?? #basciagoni #asbc @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni - Veronic69865213 : @c_petito @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni Bellissima - Minnie00004 : RT @Veronic69865213: @sophproteggimi @Sophie_codegoni Troppo bella ?????? -

Fortementein.com

Vacanza da incubo pere Alessandro Basciano . Appena arrivati a Formentera , i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6 hanno accusato malori e sono stati costretti a rimanere a letto....Inizia malissimo la vacanza a Formentera pere il fidanzato Alessandro Basciano: lo sfogo social diventa ... Conoscete il bellissimo papà di Sophie Codegoni Fidanzato con un'ex star del Grande Fratello In una recente intervista la vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip Jessica Selassié ha parlato delle coppie nate ...Inizia malissimo la vacanza a Formentera per Sophie Codegoni e il fidanzato Alessandro Basciano: lo sfogo social diventa virale.