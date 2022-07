(Di giovedì 28 luglio 2022)è la nuova segretaria confederale generaleprovincia di: è stata eletta con amplissima maggioranza al termine dell’assemblea generale dell’organizzazione che si è svolta questa mattina mercoledì 27 luglio all’hotel Europa. Nella sua relazioneha tracciato la lineasua azione politica. Si parte da un rapporto diverso con Regione Campania e con il governatore De Luca in relazione a quelle che sono le emergenze del territorio. “La provincia diè la più giovane d’Italia per età eppure è quella che ha una vita media di due anni più breve rispetto agli altri – ha sottolineato – il governatore denuncia giustamente una sperequazione nel riparto dei fondi...

comincia il suo percorso in Cgil nel 2008 dove svolge il servizio civile universale allo sportello migranti. Nel 2015 entra nella segreteria della Slc Cgil Caserta assumendo la delega ...Dovrà ottenere una deroga come cinque anni fa, invece, Gennaro, presidente del consiglio ... La novità potrebbe, invece, essere rappresentata daPalmeri, prima dei non eletti della ... Sonia Oliviero alla guida della Cgil di Caserta - Ildenaro.it Sonia Oliviero è la nuova segretaria confederale generale della Cgil della provincia di Caserta: è stata eletta con amplissima maggioranza al termine dell’assemblea generale dell’organizzazione che si ...Sonia Oliviero nuovo segretario generale della Cgil: una Regione che dialoga con i territori, transizione ecologica e la sfida delle Zes La nuova segretaria confederale generale della Cgil della provi ...