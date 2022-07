Sonia Bruganelli e la battuta sulla durata del GF Vip | cosa è accaduto

(Di giovedì 28 luglio 2022) La prossima opinionista del GF Vipha commentato in maniera ironica la fine della prossima edizione Quando mancano circa due mesi all’inizio del GF Vip continuano a rincorrersi le voci riguardanti ladella prossima edizione. Dopo quantolo scorso anno Mediaset sembra avere tutte le intenzioni di battere il precedente record e pare che il termine del Grande Fratello Vip 7 sia stato fissato al prossimo maggio., confermata a sorpresa tra le opinioniste quando sembrava ormai certo il suo addio, ha scherzato sui socialnuova avventura. La moglie di Bonolis ha condiviso una storia in cui si ricordava appunto la voce che vedrebbe il prossimo GF Vip andare avanti fino a maggio: “E a giugno che faccio?” – il commento ...

... che con ogni probabilità andrà in onda a partire dal prossimo mese di settembre 2022 su Canale 5, e verrà condotto da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinionistee ...in aereo privato/ Flora Canto: "Con i soldi di Paolo Bonolis..." Le due sono infatti grandi amiche e, su Rai 1, rivelano di aver sviluppato un rapporto simbiotico: 'Noi condividiamo ... Sonia Bruganelli e Flora Canto: fine di un'amicizia La prossima opinionista del GF Vip Sonia Bruganelli ha commentato in maniera ironica la fine della prossima edizione ...