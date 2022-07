(Di giovedì 28 luglio 2022), azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico incon 160 punti vendita in 17 regioni, parte del Gruppo internazionale, ha ratificato ieri l'accordo per l'...

, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico incon 160 punti vendita in 17 regioni, parte del Gruppo internazionale, ha ratificato ieri l'accordo per l'... Sonepar Italia acquisisce CioffiRenato, in provincia di Lecce (Adnkronos) – Sonepar Italia, azienda leader nella distribuzione di materiale elettrico in Italia con 160 punti vendita in 17 regioni, parte del Gruppo internazionale Sonepar, ha ratificato ieri l'acc ...CioffiRenato, acquisita da Sonepar, è un'azienda storica del mercato della distribuzione di materiale elettrico all'ingrosso e al dettaglio ...