Softball, Europei élite femminili 2022: Italia schiaccia Repubblica Ceca 13-1 (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il percorso della nazionale Italiana di Softball agli Europei élite femminili 2022 , in corso in Catalogna. Le azzurre allenate dal ct Federico Pizzolini hanno infatti battuto nettamente la Repubblica Ceca per 13-1 nella seconda giornata dell’ultimo Round Robin. Una vittoria fondamentale per riprendere il cammino dopo la sconfitta di ieri contro il Regno Unito. Dopo il primo inning chiuso in vantaggio grazie al punto realizzato da Amanda Fama, l’allungo azzurro arriva nel terzo inning con il parziale di 3-1, con i giochi che poi si chiudono già nel quinto inning in cui ancora due volte Fama, e poi Sheldon, Cecchetti, Edwards (due volte), Koutsoyanopulos (due volte) e Marrone vanno a segno, per il parziale di 9-0 che chiude la contesa. In ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Prosegue il percorso della nazionalena diagli, in corso in Catalogna. Le azzurre allenate dal ct Federico Pizzolini hanno infatti battuto nettamente laper 13-1 nella seconda giornata dell’ultimo Round Robin. Una vittoria fondamentale per riprendere il cammino dopo la sconfitta di ieri contro il Regno Unito. Dopo il primo inning chiuso in vantaggio grazie al punto realizzato da Amanda Fama, l’allungo azzurro arriva nel terzo inning con il parziale di 3-1, con i giochi che poi si chiudono già nel quinto inning in cui ancora due volte Fama, e poi Sheldon, Cecchetti, Edwards (due volte), Koutsoyanopulos (due volte) e Marrone vanno a segno, per il parziale di 9-0 che chiude la contesa. In ...

