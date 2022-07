Softball | Europei 2022 | l’Italia dilaga contro la Repubblica Ceca Le azzurre vincono 13-1

Leggi su oasport

(Di giovedì 28 luglio 2022) Un match in scioltezza per smaltire definitivamente la sconfittala Gran Bretagna. Un’Italia bella e arrembante ha archiviato senza patemi la pratica, ultima partita del secondo round robin dei Campionatidiin fase di svolgimento in Spagna. Sul diamante di Barcellona le ragazze di coach Pizzolini hanno dominato in lungo e in largole ceche, timbrando il risultato finale di 13-1. Una sfida mai messa in discussione quella delle nostre atlete, partite con il piede giusto già nell’inning inaugurale, dove un singolo sul lato destro di Barbara Mc Kenzie ha concesso a Fama di mettere a segno il primo sigillo. Dopo una seconda ripresa equilibrata, un altro scossone è arrivato nel terzo turno, con la base su ball di Sheldon ...