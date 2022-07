Slittino | raduno tra Innsbruck e Rio di Pusteria per la Nazionale italiana | i convocati

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’inverno è ancora lontano, ma più vicino di quanto si pensi. Gli atleti delle discipline su ghiaccio e neve stanno iniziando già in estate la loro preparazione per arrivare al top all’inizio della stagione. Ladisu pista artificiale sarà impegnata il 1 agosto in quel di(Austria), per una due giorni, mentre il 3 agosto avrà una seduta a Rio di. A disposizione ovviamente tutti gli atleti della prima squadra per il direttore tecnico Armin Zoeggeler. Andiamo a scoprire i: Emanuel Rieder, Leon Felderer, Simon Kainzwaldner, Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Patrick Rastner, Sandra Robatscher, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer e Andrea Voetter. Foto: Lapresse

FISI

La scena è stata fotografata ieri in vetta al massiccio, a meno di 24 ore dalregionale dei ... Nello specifico si era trattato di discese in bob eda parte di adulti che avevano portato ......Dossier olimpico investendo invece in cattedrali nel deserto (pista di bob " skeleton "di ... Tags Olimpiadi Milano Cortinaambientalisti Passo Giau Primo raduno stagionale per la squadra di sci alpinismo tra l'Acqua Acetosa e il CONI Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...