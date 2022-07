Situazione incendio carso goriziano ore 21 (Di giovedì 28 luglio 2022) Malgrado l’incessante lavoro dei Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB (Antincendio Boschivo) della protezione civile l’incendio che dalla scorsa notte sta bruciando il carso goriziano non è ancora sotto controllo.I Vigili del fuoco hanno aumentato gli operatori sul campo che al momento sono 85 con una ventina di mezzi; oltre al personale dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone stanno raggiungendo il carso goriziano moduli AIB delle colonne mobili regionali DEL Veneto (Treviso e Belluno) e dell’Emilia Romagna (Ferrara).A causa delle fiamme che si avvicinano alle case le frazioni di Devetaki, San Michele del carso, San Martino del carso, Visentini, Gabria e Marcottini sono state evacuate o sono in preallerta per ... Leggi su udine20 (Di giovedì 28 luglio 2022) Malgrado l’incessante lavoro dei Vigili del fuoco, Corpo Forestale Regionale e volontari AIB (AntBoschivo) della protezione civile l’che dalla scorsa notte sta bruciando ilnon è ancora sotto controllo.I Vigili del fuoco hanno aumentato gli operatori sul campo che al momento sono 85 con una ventina di mezzi; oltre al personale dei comandi di Gorizia, Trieste, Udine e Pordenone stanno raggiungendo ilmoduli AIB delle colonne mobili regionali DEL Veneto (Treviso e Belluno) e dell’Emilia Romagna (Ferrara).A causa delle fiamme che si avvicinano alle case le frazioni di Devetaki, San Michele del, San Martino del, Visentini, Gabria e Marcottini sono state evacuate o sono in preallerta per ...

Agenzia_Ansa : Nuovi roghi, brucia ancora il Carso e la Versilia. Curcio: 'Confidiamo nell'aiuto dei cittadini'. Incendio alle por… - infoitinterno : Incendio in Carso, situazione in lento miglioramento - mariali94316534 : RT @Ansa_Fvg: Incendio Carso: situazione in lento miglioramento. Incessante impegno soccorsi e forze ordine. Si attende pioggia #ANSA https… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Incendio Carso: situazione in lento miglioramento Incessante impegno soccorsi e for… - Ansa_Fvg : Incendio Carso: situazione in lento miglioramento. Incessante impegno soccorsi e forze ordine. Si attende pioggia… -