Siria, offensiva di Ankara sul Rojava. Da Damasco a Kiev: la "diplomazia" dei droni di Erdogan decide gli equilibri geopolitici (Di giovedì 28 luglio 2022) In attesa del via libera per una vera e propria operazione militare di terra, la Turchia continua a colpire il Rojava dall'alto, danneggiando non solo l'apparato politico della rivoluzione ma anche quello militare. Con ricadute negative anche sulle operazioni anti-terrorismo portate avanti nella regione dalle Forze democratiche Siriane (Sdf) con il coordinamento americano. A fare il gioco della Turchia sono ancora una volta il ruolo assunto da Ankara nella guerra in Ucraina e la conseguente ricomposizione degli equilibri che il conflitto ha portato con sé, e che ha permesso al presidente Recep Tayyip Erdogan di ritagliarsi margini di manovra sempre più ampi in Medio Oriente e nel Mediterraneo. Nel contesto Siriano, la crescente assertività della Turchia si è tradotta in un aumento ...

