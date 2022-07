freeskipperIT : Sì lavoro. No assistenzialismo. Alzare i salari deve essere la priorità di tutta la politica!… - freeskipperIT : Sì lavoro. No assistenzialismo. Alzare i salari deve essere la priorità di tutta la politica! - CrociMarika : @ladyonorato @MarcoRizzoPC Ci faccia sapere i punti forti del programma. Voterò se sarà annullato il reddito di cit… - lucavillani : @Mov5Stelle L’agenda Draghi mettere a posto i vostri disastri: lavoro e crescita economica contro assistenzialismo… - Europeo91785337 : RT @Marilena0407: @theStewieee @lageloni Superbonus 38 mld con gettito nelle casse dello stato di 124 mld. Posti di lavoro, stabilizzazione… -

Famiglia Cristiana

Noi saremo in linea con le nostre battaglie:pagato meglio e non, più soldi alla sanità col Mes per un servizio sanitario migliore per tutti, giustizia giusta e chi sbaglia ...... ma la dignità di avere un, di vivere in modo decoroso senza ricorrere all'di Stato, di avere una scuola e una sanità che funzionano bene, di avere la capacità e la volontà di ... Crisi di governo: quando abdica la politica, risorge il populismo (Agenzia Vista) Roma, 27 luglio 2022 "Il diritto al lavoro è un diritto sacrosanto, persona è più produttiva se lavora rispetto all'assistenzialismo, che offende", le parole di Maria Mamone, segr. na ...(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2022 "Mai come in questo momento c'è bisogno di serietà, competenza e concretezza. Il centrodestra potrà governare con un forte spinta moderata che metta al centro lav ...