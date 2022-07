Shawn Mendes, annullato il tour per salute mentale (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo comunica lo stesso cantante canadese in un lungo post su Instagram: Shawn Mendes annulla definitivamente le date del tour mondiale, ma rassicura i fans di non voler lasciare la musica. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 28 luglio 2022) Lo comunica lo stesso cantante canadese in un lungo post su Instagram:annulla definitivamente le date delmondiale, ma rassicura i fans di non voler lasciare la musica. L'articolo proviene da DireDonna.

