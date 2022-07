Settebello campione della World League, Malagò: “Immensi, grazie per l’ennesima emozione” (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra i complimenti arrivati al Settebello dopo la vittoria della World League 2022 anche quelli del presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha celebrato il successo sui social: “Immensi, unici, storici! Il Settebello batte gli Stati Uniti a Strasburgo e mette in bacheca il trofeo mancante: è la prima World League della storia – scrive -. Complimenti ai giocatori, al grande Ct Campagna e alla Federnuoto. grazie per l’ennesima emozione speciale!”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) Tra i complimenti arrivati aldopo la vittoria2022 anche quelli del presidente del Coni, Giovanni, che ha celebrato il successo sui social: “, unici, storici! Ilbatte gli Stati Uniti a Strasburgo e mette in bacheca il trofeo mancante: è la primastoria – scrive -. Complimenti ai giocatori, al grande Ct Campagna e alla Federnuoto.perspeciale!”. SportFace.

