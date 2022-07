Serie C | posticipato al 5 agosto il sorteggio del calendario

(Di giovedì 28 luglio 2022) Ancora una settimana di attesa e finalmente ildellaC per la stagione 2022/2023 potrà essere definito. Slitta, infatti, la data deldei calendari dopo la seduta odierna del Consiglio Federale, dopo il ricorso di Teramo e Campobasso contro l’esclusione dal campionato. Il Tar del Lazio ha fissato la relativa seduta a martedì 2: in quella data, quindi, arriverà la sentenza dopo la quale si saprà l’effettiva e definitiva composizione dei gironi diC, potendo procedere, poi, il venerdì 5a partire dalle ore 12:00 (diretta RaiSport), aldei calendari. SportFace.

