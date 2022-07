Serie A, le amichevoli: Lazio travolta dal Genoa, cinquina Spezia. Toro di misura, pari Salernitana. Oggi l'Empoli (Di giovedì 28 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le amichevoli... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) La stagione calcistica 2022/2023 è alle porte e Calciomercato.com vi offre nel dettaglio il programma e il riepilogo di tutte le...

DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio sconfitta per 4-1 contro il #Genoa?? - DiMarzio : #Amichevoli | #Milan, vittoria netta per 5-0 contro il #Wolsberger ?? - DiMarzio : #Amichevoli | #Lazio, le scelte di #Sarri per il match contro il #Genoa ?? - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Amichevoli | La formazione ufficiale della #Salernitana per la partita contro il #Galatasaray ?? - kohki_matsuda11 : RT @DiMarzio: #Amichevoli | #Milan, vittoria netta per 5-0 contro il #Wolsberger ?? -