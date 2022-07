Senza Pogba si ritorna sul mercato, ma i tifosi sono disperati (Di giovedì 28 luglio 2022) Paul Pogba è il grande colpo dell’estate, ma purtroppo il suo fisico lo ha già fermato e a Torino si sta già tornando sul mercato. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che la Juventus abbia fatto un grandissimo colpo nel arrivare alle prestazioni del francese Paul Pogba, un giocatore che conosce già perfettamente l’ambiente torinese e che potrebbe garantire a tutti gli effetti del grande salto di qualità, ma purtroppo la sua condizione fisica continua a lasciare grande perplessità. LaPresseIl centrocampo della Juventus era sicuramente il reparto che aveva bisogno di maggiori modifiche, per questo motivo la società non ci ha pensato su due volte nell’acquistare a parametro zero il francese Pogba, peccato però che la sfortuna si sia già accanita su di lui. Il ragazzi infatti ha dovuto alzare già bandiera bianca in seguito a ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 28 luglio 2022) Paulè il grande colpo dell’estate, ma purtroppo il suo fisico lo ha già fermato e a Torino si sta già tornando sul. Non c’è dubbio alcuno sul fatto che la Juventus abbia fatto un grandissimo colpo nel arrivare alle prestazioni del francese Paul, un giocatore che conosce già perfettamente l’ambiente torinese e che potrebbe garantire a tutti gli effetti del grande salto di qualità, ma purtroppo la sua condizione fisica continua a lasciare grande perplessità. LaPresseIl centrocampo della Juventus era sicuramente il reparto che aveva bisogno di maggiori modifiche, per questo motivo la società non ci ha pensato su due volte nell’acquistare a parametro zero il francese, peccato però che la sfortuna si sia già accanita su di lui. Il ragazzi infatti ha dovuto alzare già bandiera bianca in seguito a ...

officialmaz : Sui tempi di recupero per #Pogba leggo le ipotesi più fantasiose. Ovviamente nessuna avvalorata da parere medico. I… - SilviaPrato1 : RT @j_7ragon: @Gazzetta_it Fare terrorismo mediatico,senza avere certezze mediche o comunicati ufficiali è davvero di pessimo gusto @juvent… - calcioepepe : @LAROMA24 per me la certezza della Juve senza Pogba è non prendere Zaniolo. Posso sbagliare ma Conte è in vantaggio… - Cucciolina96251 : RT @capuanogio: Senza #Pogba per una parte importante della stagione, se alla fine dovesse restare fermo fino al 2023, la #Juventus deve ri… - RMelis12 : RT @SalJ80: Creano allarmismi su Pogba senza ancora aver fatto un solo esame. Parlano di quello che mangia giornalmente Lukaku Ma nessuna n… -