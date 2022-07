Selvaggia Lucarelli risponde a Chiara Ferragni: in lunghissimo sfogo a lei dedicato (Di giovedì 28 luglio 2022) Chiara Ferragni qualche giorno fa ha realizzato un video su TikTok in cui ha ironizzato sul fatto che anche lei porti a casa gli accappatoi dalle camere d’hotel dove soggiorna. La battuta non è affatto piaciuta a Selvaggia Lucarelli che le ha ricordato essere un reato. A sorpresa l’imprenditrice digitale le ha risposto suscitando a sua volta una replica da parte della giornalista. Mettetevi comodi perché la risposta di Selvaggia Lucarelli è lunga. Anzi, lunghissima: più di 1000 parole. “Visto che oggi Chiara Ferragni risponde sui contenuti, vediamo di andare sui contenuti, premettendo che forse può abbindolare i fessi che la idolatrano senza un briciolo di senso critico, ma qualcuno capace ancora di capire come si muove c’è, grazie ... Leggi su biccy (Di giovedì 28 luglio 2022)qualche giorno fa ha realizzato un video su TikTok in cui ha ironizzato sul fatto che anche lei porti a casa gli accappatoi dalle camere d’hotel dove soggiorna. La battuta non è affatto piaciuta ache le ha ricordato essere un reato. A sorpresa l’imprenditrice digitale le ha risposto suscitando a sua volta una replica da parte della giornalista. Mettetevi comodi perché la risposta diè lunga. Anzi, lunghissima: più di 1000 parole. “Visto che oggisui contenuti, vediamo di andare sui contenuti, premettendo che forse può abbindolare i fessi che la idolatrano senza un briciolo di senso critico, ma qualcuno capace ancora di capire come si muove c’è, grazie ...

Clara_1309_ : Su questo argomento sono d’accordo con Selvaggia Lucarelli #SelvaggiaLucarelli #chiaraferragni - infoitcultura : Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli sul 'furto' in hotel: il video è virale - infoitcultura : Chiara Ferragni risponde alla polemica di Selvaggia Lucarelli sull’accappatoio rubato in hotel - infoitcultura : Chiara Ferragni, clamorosa stoccata a Selvaggia Lucarelli - infoitcultura : Chiara Ferragni replica a Selvaggia Lucarelli/ 'Non sapevo di essere una ladra -