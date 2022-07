Sei Sorelle, anticipazioni: Diana e Salvador al capolinea? (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivano nuove anticipazioni di Sei Sorelle. Stando agli spoiler, Adela deve riposare e non fare sforzi, poiché la sua gravidanza è molto difficile e c'è il rischio che non vada a buon fine. Diana invece, pur di far andare bene la fabbrica, finisce per trascurare il suo matrimonio, mentre Francisca prenderà una decisione inaspettata riguardo Gabriel. anticipazioni spagnole Sei Sorelle: la gravidanza di Adela è a rischio Le ragazze si stringono intorno ad Adela, che è molto preoccupata per la sua gravidanza a rischio. Il medico le ordina di stare a riposo, ma per lei è difficile seguire queste indicazioni. Nel frattempo, Rodolfo chiede un favore a Blanca: accompagnarlo a una cena a casa dei Loygorri. Tuttavia, pretende che Cristobal presenzi con Marina e faccia credere a tutti di essere ancora ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 28 luglio 2022) Arrivano nuovedi Sei. Stando agli spoiler, Adela deve riposare e non fare sforzi, poiché la sua gravidanza è molto difficile e c'è il rischio che non vada a buon fine.invece, pur di far andare bene la fabbrica, finisce per trascurare il suo matrimonio, mentre Francisca prenderà una decisione inaspettata riguardo Gabriel.spagnole Sei: la gravidanza di Adela è a rischio Le ragazze si stringono intorno ad Adela, che è molto preoccupata per la sua gravidanza a rischio. Il medico le ordina di stare a riposo, ma per lei è difficile seguire queste indicazioni. Nel frattempo, Rodolfo chiede un favore a Blanca: accompagnarlo a una cena a casa dei Loygorri. Tuttavia, pretende che Cristobal presenzi con Marina e faccia credere a tutti di essere ancora ...

