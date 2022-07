Sei sorelle | anticipazioni 29 luglio 2022 | il tentativo di Doña Dolores

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 28 luglio 2022)sarà molto preoccupata per i continui conflitti tra i suoi figli e nel corso della puntata Seiin onda venerdì 29, proverà a farli riappacificare organizzando una cena alla quale prenderà parte anche Victoria. Nel frattempo, Diana tenterà di rendere Chelito educata per renderla credibile come fidanzata di Salvador agli occhi di tutti.Sei29: Salvador cerca di convincere Elisa Salvador cercherà in tutti i modi di far capire ad Elisa che per lei non c'è nessuna possibilità e che i suoi mezzi per farlo ingelosire non funzionano. Il Montaner per riuscire nel suo intento, deciderà di far credere a tutti che è fidanzato e la prescelta sarà una tal Chelito. La ragazza in ...