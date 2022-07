Sei Sorelle Anticipazioni 29 luglio 2022: Donna Dolores tenta l'impossibile. Ecco il piano per... (Di giovedì 28 luglio 2022) Vediamo le Anticipazioni di Sei Sorelle, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 29 luglio 2022, Donna Dolores organizza una cena per far riappacificare i suoi figli. Riuscirà a convincerli? Intanto Adela confida a Mauro un suo grande segreto. Leggi su comingsoon (Di giovedì 28 luglio 2022) Vediamo ledi Sei, la nuova Soap in onda su Rai1. Nelle Trame dell'episodio in onda il 29organizza una cena per far riappacificare i suoi figli. Riuscirà a convincerli? Intanto Adela confida a Mauro un suo grande segreto.

ConcitaBorrelli : @SeroTituli @ilgiornale Sono piena di scottature. Le mie sorelle me lo dicono sempre…sei brava a cucinare ma ti ust… - redazionetvsoap : #seisorelle #anticipazioni La #trama di #domani, #29luglio - PTurche : RT @AlexGadeaOff_IT: Un altro bel confronto tra i fratelli Loygorri ??Sei Sorelle oggi andrà eccezionalmente in onda alle 14:55 sempre su R… - AlexGadeaOff_IT : Un altro bel confronto tra i fratelli Loygorri ??Sei Sorelle oggi andrà eccezionalmente in onda alle 14:55 sempre s… - zazoomblog : Sei Sorelle anticipazioni: Adela e il nuovo corteggiatore - #Sorelle #anticipazioni: #Adela #nuovo -