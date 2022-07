Segue le ragazze e le palpeggia, 21enne sannita arrestato per violenza sessuale (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio odierno, a seguito di attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di un 21enne della Provincia di Benevento, ritenuto gravemente indiziato di una serie di episodi di violenza sessuale, anche in danno di minori, a partire dal 28 aprile al 2 giungo 2022. In particolare, si sono acquisiti gravi indizi in ordine alle Seguenti circostanze: l’uomo poneva in essere nei confronti delle vittime di sesso femminile, delle aggressioni consistite in atti sessuali commessi contro la loro volontà, sia che si trovassero da sole, che in compagnia di amiche; infatti, il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Nel pomeriggio odierno, a seguito di attività d’indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica, la Squadra Mobile della Questura di Benevento ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, nei confronti di undella Provincia di Benevento, ritenuto gravemente indiziato di una serie di episodi di, anche in danno di minori, a partire dal 28 aprile al 2 giungo 2022. In particolare, si sono acquisiti gravi indizi in ordine allenti circostanze: l’uomo poneva in essere nei confronti delle vittime di sesso femminile, delle aggressioni consistite in atti sessuali commessi contro la loro volontà, sia che si trovassero da sole, che in compagnia di amiche; infatti, il ...

