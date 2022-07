Secondo anniversario della dipartita di mamma Giuseppina (Di giovedì 28 luglio 2022) Nel Secondo anniversario della dipartita di Giuseppina Di Bernardo, mancata all’affetto dei suoi cari ad 82 anni, sua figlia Giusy, la primogenita, la ricorda con amore immutato. Sposata da 60 anni con Pietro Di Francia, quando era ancora una ragazza ha studiato al San Carlo di Napoli canto lirico. Suonava il pianoforte ed ha cantato l’Ave Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di giovedì 28 luglio 2022) NeldiDi Bernardo, mancata all’affetto dei suoi cari ad 82 anni, sua figlia Giusy, la primogenita, la ricorda con amore immutato. Sposata da 60 anni con Pietro Di Francia, quando era ancora una ragazza ha studiato al San Carlo di Napoli canto lirico. Suonava il pianoforte ed ha cantato l’Ave Il Blog di Giò.

TeamPokken1 : Eh si.. purtroppo anche il secondo anniversario sta per finire, mancano solo sei settimane, quindi a breve vi annun… - ciIiegino : mancano due mesi al secondo anniversario di genshin - rudy_matrix : ..e nemmeno la 6a, la 7a l’8a ecc ecc ecc.. l’unica cosa che NON ESISTERANNO MAI (secondo questi ……. ) SONO LE CURE… - S_veiled : @bermat Secondo me è una cosa troppo grave per non percepire delle red flags ben prima che si possa arrivare all’anniversario. - giusepp_gricola : RT @Julio_Arnes: Se ne va nel giorno del secondo anniversario dello scudetto più difficile di sempre, a cui ha comunque contribuito https:/… -