Sebastian Stan deforme e irriconoscibile nella prima foto del film A Different Man (Di giovedì 28 luglio 2022) Sebastian Stan ha svelato su Instagram una foto del trucco prostetico che lo rende irriconoscibile nel suo nuovo film A Different Man, attualmente in lavorazione. Sebastian Stan ha lasciato i fan di stucco condividendo su Instagram la prima foto del dramma indie A Different Man, in cui interpreta un uomo affetto da una grave malattia che si sottopone a un processo di ricostruzione facciale. A Different Man, prodotto da A24, è scritto e diretto da Aaron Schimberg ed è attualmente in produzione a New York City. Dopo le prime immagini rubate dal set circolate per via dei paparazzi, lo stesso Sebastian Stan ha diffuso su su Instagram il primo sguardo ...

