"Se hanno fatto Conte premier...": clamoroso, ecco chi è il super-ministro della Meloni (Di giovedì 28 luglio 2022) Potrebbe non essere Giulio Tremonti l'asso di Giorgia Meloni da calare su via XX Settembre. Secondo un retroscena del quotidiano Domani sul totoministri del (possibile) governo a trazione Fratelli d'Italia, stanno prendendo quota le azioni di Cesare Pozzi, poco noto al grande pubblico della politica ma assai stimato dalla Meloni stessa. Che potrebbe proporre il suo nome come ministro dell'Economia nel caso salisse al Quirinale da candidata premier dopo le urne del 25 settembre. Il quotidiano diretto da Stefano Feltri (il cui editore, Carlo De Benedetti, ha parlato sul Corriere della Sera di "catastrofe" riguardo a una vittoria del centrodestra) delinea il ritratto del professore, docente di economia applicata a Foggia e alla Luiss di Roma. Il professor Pozzi, di Varese, "è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Potrebbe non essere Giulio Tremonti l'asso di Giorgiada calare su via XX Settembre. Secondo un retroscena del quotidiano Domani sul totoministri del (possibile) governo a trazione Fratelli d'Italia, stanno prendendo quota le azioni di Cesare Pozzi, poco noto al grande pubblicopolitica ma assai stimato dallastessa. Che potrebbe proporre il suo nome comedell'Economia nel caso salisse al Quirinale da candidatadopo le urne del 25 settembre. Il quotidiano diretto da Stefano Feltri (il cui editore, Carlo De Benedetti, ha parlato sul CorriereSera di "catastrofe" riguardo a una vittoria del centrodestra) delinea il ritratto del professore, docente di economia applicata a Foggia e alla Luiss di Roma. Il professor Pozzi, di Varese, "è ...

GiovaQuez : Luttwak: 'Un signor Conte, un signor Berlusconi e un signor Conte hanno deciso di sabotare il governo Draghi in una… - gparagone : Gli altri alle #elezioni ci vanno cancellando i post e/o tritando documenti. Anche se, per provare a nascondere il… - pdnetwork : Questa destra non ha fatto altro che soffiare sulla paura. Individua e costruisce nemici, quelli di sempre. Gli ult… - FrancescaNimo : @paglialunga00 Che poi bisogna vedere, perché alcuni elettori storici di FI lo hanno mollato per la figura che ci ha fatto fare. - Rossana44792035 : RT @GiovaQuez: Luttwak: 'Un signor Conte, un signor Berlusconi e un signor Conte hanno deciso di sabotare il governo Draghi in una situazio… -