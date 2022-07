Scuola: via libera Cdm a piano assunzioni per copertura posti vacanti (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha deliberato l'autorizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 ad assumere, a tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale docente e 361 unità di dirigenti scolastici. Lo rende noto palazzo Chigi. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, del ministro dell'Economia e delle finanze Daniele Franco e del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, ha deto l'autorizzazione per l'anno scolastico 2022/2023 ad assumere, a tempo indeterminato, suieffettivamentee disponibili, un numero pari a 422 unità di insegnanti di religione cattolica, 60 unità di personale educativo, 10.116 unità di personale A.T.A., 94.130 unità di personale docente e 361 unità di dirigenti scolastici. Lo rende noto palazzo Chigi.

