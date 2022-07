Scuola, esami di riparazione alle porte: ripetizioni per 2 studenti su 3... anche sotto l'ombrellone (Di giovedì 28 luglio 2022) I corsi di recupero delle scuole non bastano e chi ha ricevuto un debito in pagella ricorre alle lezioni private. La spesa media? Quasi 300 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) I corsi di recupero delle scuole non bastano e chi ha ricevuto un debito in pagella ricorrelezioni private. La spesa media? Quasi 300 ...

cheremone : “Risaltano con sempre più evidenza – dichiara la segretaria generale CISL Scuola Ivana Barbacci – tutti i limiti di… - Thelma02559007 : @Rinaldi_euro @fdragoni @effe_grazia Invece non poter andare a lavorare, a scuola, a fare la spesa a fare esami dia… - thedoctordonnna : non solo in Nigeria, è un problema proprio di posizione dell'italia rispetto ai paesi che considera inferiori es. U… - ardovig : #Scuola. Dev'essere una conseguenza delle 'traccie' lasciate dagli esami di maturità ??. - LupoDaddy : @nicocarmigna ..per farti un esempio al mio Marco con varie patologie e cerebroleso…pretendevano che imparasse una… -