Scuola a caccia di 150mila supplenti - I sindacati: mancano prof, specie nelle materie scientifiche (Di giovedì 28 luglio 2022) Con l'avvicinarsi dell'avvio dell'anno scolastico torna a presentarsi il problema delle cattedre vacanti e il rischio che, anche stavolta, il numero di docenti sia inferiore al fabbisogno delle scuole. Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 28 luglio 2022) Con l'avvicinarsi dell'avvio dell'anno scolastico torna a presentarsi il problema delle cattedre vacanti e il rischio che, anche stavolta, il numero di docenti sia inferiore al fabbisogno delle scuole.

bertero_g : RT @bertero_g: Al 1° punto: la caccia agli zero dosi; Al 2° punto: la polìtica estera la decide Macron, sentito il parere di Biden; Al 3° p… - bertero_g : Al 1° punto: la caccia agli zero dosi; Al 2° punto: la polìtica estera la decide Macron, sentito il parere di Biden… - antonelladad74 : RT @antonelladad74: @EnricoLetta Siamo già in campagna elettorale? La destra ha tradito l'ambiente, VOI AVETE TRADITO IL VOSTRO ELETTORATO.… - antonelladad74 : @EnricoLetta Siamo già in campagna elettorale? La destra ha tradito l'ambiente, VOI AVETE TRADITO IL VOSTRO ELETTOR… - vale1052007 : @capraliberatutt È proprio un modo di pensare diverso. Fin da scuola, alle primarie, ci dicono che l'uomo ha comin… -