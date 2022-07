Scoperto un fiore gigante e mostruoso nelle profondità degli abissi | il video - Magazine

giampiero661MJ : RT @Dansai75: #Superquark @Superquark @RaiUno Nella puntata di stasera alcuni volatili impollinatori sono stati presentati come il meravigl… - Dansai75 : #Superquark @Superquark @RaiUno Nella puntata di stasera alcuni volatili impollinatori sono stati presentati come i… - sonoericc : @sonojunhhui // ma lo sai che ho scoperto che flox è tipo un fiore/pianta credo?? - inzaghiano : @piolicheliscia @divockiano Pensa che io l'ho scoperto mentre tornavo dallo stadio con la fiore, uscito prima come… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

... la nave da ricerca che esplora le profondità marine per conto dell'organizzazione no profit Ocean Exploration Trust , mostra una bizzarra creatura a metà tra ungigante e un mostro tentacolare ......in concerto Nata 12 anni fa nel quartiere romano di Testaccio da un'idea di Francesco, da ... Pierfrancesco Cordio, in arte Cordio, è un giovane cantautore catanese,da Ermal Meta, che ne ... Scoperto un fiore gigante (e mostruoso) nelle profondità degli abissi: il video È stato ripreso a quasi 3 metri di profondità nell'Oceano Pacifico, nell'ambito del programma di ricerca Ocean Exploration Trust ...