Scontro Selvaggia Lucarelli – Chiara Ferragni, La Velenosa: "Il dissing dell'estate" (Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo la separazione di Totti e Ilary, la notizia dell'estate è Chiara Ferragni che "ruba" l'accappatoio in albergo e il dissing che si è scatenato con Selvaggia Lucarelli. Ne stanno parlando tutti. Premetto che amo i Ferragnez e mi piace Selvaggia, quindi sono obbiettiva: non amo una e detesto l'altra, per me stanno sullo stesso piano di gradimento. Inizio col dire che mi chiamerò pure Velenosa ma non ho mai portato via nulla dagli alberghi, non perché io sia ligia alle regole ma perché non sono propriamente un cuore di leone. Io solo al pensiero di portar via un mini bagnoschiuma in albergo, mi vedo già reclusa in un carcere di massima sicurezza. Detto questo, il prologo è che Chiara Ferragni ha fatto un video su ...

