Scienza, parte il progetto "STEM4Napoli": nanotecnologie spiegate a bambini (Di giovedì 28 luglio 2022) Le nanotecnologie spiegate a bambini e ragazzi per avvicinarli alle materie Stem, le discipline scientifiche. parte cosi' il progetto "STEM4Napoli" promosso da "La compagnia dei Figliuoli", l'associazione che ha rilanciato a Napoli "Il Nuovo Bianchi" e l'Istituto Scuole Pie Napoletane. Il progetto e' stato presentato a Napoli in occasione del laboratorio "Nano Piccerella" organizzato in collaborazione con l'Accademia di Gagliato Globale, nel corso del quale gli scienziati ed esperti pratici hanno aiutato i bambini e ragazzi tra i 6 e i 15 anni ad avvicinarsi alle nanotecnologie e alle scienze. Il progetto STEM4Napoli – dichiara il presidente de La compagnia dei Figliuoli, Carmine Esposito – nasce per avvicinare sin da piccoli i ...

