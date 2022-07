Schneider Electric: costanti progressi verso gli obiettivi di sostenibilità del 2025 (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 28 luglio 2022 ? Schneider Electric, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato oggi i risultati del suo programma di sostenibilità per il secondo trimestre del 2022. L'indice Schneider Sustainability Impact (SSI) ha raggiunto i 4,17 punti su dieci: in linea per raggiungere l'obiettivo fissato per fine anno 2022, che è di 4,70 punti. Questo indice misura le prestazioni di Schneider Electric sulle metriche ESG, che riguardano l'ambiente, la società e la governance. Si misurano in dettaglio i progressi fatti per ognuno degli obiettivi locali e globali di sostenibilità legati agli impegni a lungo termine relativi al clima, all'uso delle risorse, alla ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) - Stezzano (BG), 28 luglio 2022 ?, leader nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato oggi i risultati del suo programma diper il secondo trimestre del 2022. L'indiceSustainability Impact (SSI) ha raggiunto i 4,17 punti su dieci: in linea per raggiungere l'obiettivo fissato per fine anno 2022, che è di 4,70 punti. Questo indice misura le prestazioni disulle metriche ESG, che riguardano l'ambiente, la società e la governance. Si misurano in dettaglio ifatti per ognuno deglilocali e globali dilegati agli impegni a lungo termine relativi al clima, all'uso delle risorse, alla ...

