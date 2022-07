Schira: «Per i portieri l’usato sicuro è Sirigu, ma il sogno è Kepa. Per il rinnovo di Meret manca la firma, non è convinto» (Di giovedì 28 luglio 2022) Lungo intervento radiofonico di Nicolò Schira, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato, a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, in cui ha toccato diversi punti importanti anche per il Napoli Wijnaldum alla Roma? “Il club giallorosso sta per mettere le mani su Georginio. Il Psg ha aperto al prestito del calciatore, la trattativa è ormai in chiusura. Siamo agli ultimi chilometri di un affare impossibile divenuto poi realtà. Domani ci sarà un incontro per la fumata bianca”. Quale sarà la destinazione di Solbakken? “Il Napoli è in vantaggio sulla Roma. Quest’ultima era davanti in primavera, ma poi il club partenopeo si è inserito nell’operazione ed ha trovato l’accordo con il calciatore, che approderà in azzurro durante la finestra invernale di calciomercato”. Situazione portieri in casa Napoli? “Ci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 28 luglio 2022) Lungo intervento radiofonico di Nicolò, giornalista del quotidiano Il Giornale ed esperto di calciomercato, a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, in cui ha toccato diversi punti importanti anche per il Napoli Wijnaldum alla Roma? “Il club giallorosso sta per mettere le mani su Georginio. Il Psg ha aperto al prestito del calciatore, la trattativa è ormai in chiusura. Siamo agli ultimi chilometri di un affare impossibile divenuto poi realtà. Domani ci sarà un incontro per la fumata bianca”. Quale sarà la destinazione di Solbakken? “Il Napoli è in vantaggio sulla Roma. Quest’ultima era davanti in primavera, ma poi il club partenopeo si è inserito nell’operazione ed ha trovato l’accordo con il calciatore, che approderà in azzurro durante la finestra invernale di calciomercato”. Situazionein casa Napoli? “Ci ...

