Schira: "Ecco l'offerta del Napoli per Raspadori, la risposta del Sassuolo" (Di giovedì 28 luglio 2022) Il Napoli vuole Giacomo Raspadori, secondo Nicolò Schira il club azzurro ha offerto 25 milioni di euro per acquistare il cartellino dal Sassuolo. Il giocatore ha ancora un lungo contratto con i neroverdi ma a 22 anni ha voglia di fare un salto di qualità. Ecco perché sta pensando seriamente al trasferimento in azzurro. Secondo Nicolò Schira l'offerta del Napoli da 25 milioni di euro per Raspadori non soddisfa il club emiliano che chiede di più (30 milioni di euro ndr). La differenza sembra minima, anche se il Sassuolo non vorrebbe privarsi di un altro gioiello dopo Scamacca. Intanto il giornalista fa sapere che il Napoli ha trovato già un accordo di massima per l'ingaggio con Raspadori

